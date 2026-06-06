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  • YSK kararı sonrası ilk oylar atılıyor!! 4 yerleşim yerinde sandık başına gidilecek
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YSK kararı sonrası ilk oylar atılıyor!! 4 yerleşim yerinde sandık başına gidilecek

YSK kararı doğrultusunda belde statüsü kazanan Tokat'ta 4 yerleşim yerinde seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
YSK kararı sonrası ilk oylar atılıyor!! 4 yerleşim yerinde sandık başına gidilecek
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar kapsamında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca, Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 yerleşim yerinde yarın ara seçim gerçekleştirilecek.

Seçmenlerin oylarıyla, bu yerleşim yerlerinin yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. 07 Haziran 2026 tarihinde sandık kurulacak olan ve belde statüsü kazanan Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde 2 bin 166, Yolüstü beldesinde bin 600, Almus Bağtaşı beldesinde bin 206 ve Yeşilyurt Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen oy kullanacak.

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