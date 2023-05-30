İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3962
  • EURO
    22,0387
  • ALTIN
    1283.76
  • BIST100
    4921.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin vekil sayıları
Güncel

YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin vekil sayıları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

AA30 Mayıs 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
YSK kesin sonuçları açıkladı! İşte partilerin vekil sayıları
ABONE OL

Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

Yener, "Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.