YSK'dan MHP'nin İBB ve Maltepe için olağanüstü itirazı hakkında ara karar YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.