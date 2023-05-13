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YSK: Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, “Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” dedi.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
YSK: Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak
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YSK Başkanı Yener, YSK'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme dilekçesinin dün YSK'ye iletildiğini hatırlattı.

Yener, YSK'nin bugün bir toplantı yaptığını belirterek, İnce'nin adaylığına ilişkin alınan kararı şöyle açıkladı:

"Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. Maddesi'nde yapılan düzenlemede cumhurbaşkanı adaylığından aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 sayılı Yasa'nın ve 298 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Seçimlerle ilgili tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yener, seçimlerin Türk demokrasisine ve Türk halkına hayırlar getirmesini temenni etti.

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