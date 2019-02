YSK nerede oy kullanacağım? 2019 YSK seçmen sorgulama ekranı

Yerel seçim öncesi nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar YSK seçmen sorgulama ekranı üzerinden oy kullanacağı adresi araştırmaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi. İşte YSK nerede oy kullanacağım sorgulama ekranı…

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.

YSK sandık sorgulama ekranı ysk.gov.tr sitesinde hizmete açıldı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacağınız sandıklar belirlendi. YSK sitesinde yer alan Seçmen Sorgulama uygulamasından 'Nerede Oy Kullanacağım' bölümüne tıklayarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Oy kullanacağınız yeri "e-Devlet" ya da YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da öğrenebilirsiniz.

YSK Sandık sorgulama TC nolu : YSK sandık sorgulama ekranına girdiğinizde önünüze aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC kimlik numarınızı yazdıktan sonra resim doğrulama kısmında gördüğünüz harf ve rakamları yazın. Ardından sorguma tuşuna basın. Nerede oy vereceğim sorunuzun yanıtı anında önünüze gelecek. Sandık sorgulama için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli;

YSK ÇAĞRI MERKEZİ SEÇMENLERE HİZMET VERİYOR

YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağını, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

Öte yandan, YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,7 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor Mesaj içeriklerinde askı dönemine ilişkin bilgilendirme, kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor. YSK, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılıyor.

E devlet üzerinden sandık sorgulama : e-devlet sistemi üzerinden de nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtını alabiliyorsunuz. Sandık sorgulama sisteminden ulaştığınız bilgileri dilerseniz cep telefonunuza kısa SMS olarak ya da mail adresinize bilgi olarak atabiliyorsunuz.



Seçimde oy vermek için gereken belgeler neler?

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için TC numaralı nüfus cüzdanı dışında Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.

YATAĞA BAĞLI SEÇMENLERİN AYAĞINA SANDIKLAR GİDECEK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3 Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.

YSK HAKKINDA BİLGİ

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

YSK'NIN KuruluşuYüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.YSK'nın Görev ve yetkileriYSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YSK'nın Teşkilatlanması

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından; taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

YSK'nın İl Seçim Kurulu Başkanlıkları

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.YSK'nınİlçe Seçim Kurulu başkanlıklarıİlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür.

Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.