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YSK'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

10 Mart 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
YSK'dan seçim tarihi açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin açıklama yaptı.

YSK: SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA...

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK'mız yaptığı toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi olarak belirlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir" dedi.

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