YSK seçmen sorgulama 2019 seçmen listesi sorgulama ysk.gov.tr! Nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama 2019 seçim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Seçmen sorgulama nasıl yapılır, nerede oy kullanacağım? Vatandaşlar seçmen sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda olacak. Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün. Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için buraya tıkladığınızda sorgulama alanı geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın. Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek. Açılan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama Tipi: T.C. Nüfüs Cüzdanı - T.C. Kimlik Kartı (Yeni)Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlT.C. Kimlik NumarasıNüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No - Seri No ( Sadece yeni kimlikler için geçerlidir. ) Adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gereklidir.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün.

Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için buraya tıkladığınızda sorgulama alanı geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın.

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

Açılan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama Tipi: T.C. Nüfüs Cüzdanı - T.C. Kimlik Kartı (Yeni)Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlT.C. Kimlik NumarasıNüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No - Seri No ( Sadece yeni kimlikler için geçerlidir. )Resim Doğrulama gibi alanları doğru bir şekilde doldurarak seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oy Vermede Kimliğin TespitiSandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91). Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87)

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler bulundukları illerden oy kullanabilecek

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KAYDIM YOK NE YAPMALIYIM?

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar, düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenler nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmak zorundalar. Bunun için de yasal bir süre var. Bu işlemi 17 Ocak tarihine kadar yapmanız gerekiyor.

Nüfus kütüğü kaydı için gereken belgeler neler? İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğü size tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini vercek. O formu ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE BULUNMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

İŞTE SEÇİM TAKVİMİ

YSK tarafından belirlenen seçim takvimi şöyle işleyecek:

17 Ocak Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının 'www.ysk.gov.tr' adresinden sorgulanması sona erecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreleri dolacak.

27 Ocak Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

31 Ocak Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

1 Şubat Cuma: 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

3 Şubat Pazar: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

10 Şubat Pazar: Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.

18 Şubat Pazartesi: İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.

19 Şubat Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son günü.

21 Şubat Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.

22 Şubat Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

28 Şubat Perşembe: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

1 Mart Cuma: Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.

3 Mart Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

YASAKLAR

21 Mart Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

24 Mart Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

29 Mart Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.

31 Mart Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.