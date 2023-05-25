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YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında rekor katılım

Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında rekor katılım
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

20 MAYIS'TA BAŞLADI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

1 MİLYON 900 BİNİ AŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

  • yurt dışı oy kullanımı
  • yurt dışı oyları

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