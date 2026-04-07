7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Güncel

YSK üyeliğine seçilen ikinci isim belli oldu

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı seçildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 14:11 - Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı. Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, 180 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer üyenin belirlenmesi için seçim süreci devam edecek.

- YENİ ÜYELER BELİRLENENE KADAR ESKİ ÜYELER GÖREVDE

Yargıtay'dan seçilecek diğer üyenin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.

Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak.

Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

  • Yargıtay
  • Yüksek Seçim Kurulu
  • Ihsan Kamil Akçadırcı

