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YSK, yenilenen seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman'ın Kesmetepe Beldesi, Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

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Resmi Gazete'de yer alan YSK kararında, mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin görevlerine dönebilmeleri için kesin seçim sonuçlarının açıklanması gerektiğine işaret edildi.

Buna göre, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kayıtlı 10 milyon 560 bin 963 seçmenden 8 milyon 925 bin 166'sı oy kullandı.

Bunlardan, 8 milyon 746 bin 566'sının geçerli sayıldığı seçimde, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 742 bin 82, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 3 milyon 936 bin 68 oy aldı.

İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,22, Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45 oldu.

İstanbul seçiminde Saadet Partisi 47 bin 832, Vatan Partisi 13 bin 962, bağımsız adaylar ise toplamda 6 bin 622 oy aldı.

Resmi Gazete'de, 2 Haziran'da tekrarlanan Adıyaman'ın Kesmetepe Beldesi, Arvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki seçimlerin sonuçları ise toplu halde yer aldı.

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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