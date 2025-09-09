İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

YSK'dan CHP İstanbul kararı: Sandık Sarıyer'de kurulacak

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından tartışma konusu olan kongre tarihi netleşti. YSK, sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi.

9 Eylül 2025 Salı 18:39
YSK'dan CHP İstanbul kararı: Sandık Sarıyer'de kurulacak
CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince 2 Eylül'de İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması adına Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Partinin İstanbul il başkanlığı adresinin değiştiği gerekçesiyle Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, seçime ilişkin işlere devam edilip edilmeyeceği yönünde YSK'den görüş istedi.

YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da yazılan yazı ile olağanüstü kongre sürecinin başlamış olduğunun anlaşılması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği seçim işlerinin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülmesine hükmetti.

Popüler Haberler
