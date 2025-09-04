İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
Güncel

YSK'nın gündemi CHP: Tarih belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul ilçe kongrelerini durduran kararlara itirazını saat 14:30'da görüşecek.

4 Eylül 2025 Perşembe 19:41
YSK'nın gündemi CHP: Tarih belli oldu
CHP, YSK'ye yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürmüştü.

CHP'nin başvurusunda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtilmiş, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istenmişti.

Edinilen bilgiye göre, YSK, yarın 14.30'da söz konusu başvuruya ilişkin toplanacak.

