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YSK'ya seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
YSK'ya seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı
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Üyeliğe Danıştaydan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtaydan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi.

Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladılar.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapılacak.

Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.

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