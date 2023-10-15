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YSP Kongresi'nde terör propagandası! 2 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen HDP/YSP Kongresi'nde sahneye çıkan 2 terör destekçisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Kongreye katılanların alkışlaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 15:13 - Güncelleme:
YSP Kongresi'nde terör propagandası! 2 kişi gözaltına alındı
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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TESPİT EDİLEREK, GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

  • HDP Kongresi
  • terör destekçisi
  • Abdullah Öcalan posteri

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