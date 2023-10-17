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YTB Başkanı Eren: Gazze'deki durum için dayanışma göstermeye devam edeceğiz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim alan Filistinli uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek 'Gazze'deki durum için farkındalık oluşturmaya ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz.' dedi.

AA17 Ekim 2023 Salı 11:37 - Güncelleme:
YTB Başkanı Eren: Gazze'deki durum için dayanışma göstermeye devam edeceğiz
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Eren, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan Filistinli uluslararası öğrencilerle YTB'nin Ankara Ofisi'nde bir araya geldi.

Gazze için dayanışma göstermeye devam edeceklerini belirten Eren, "Unutulmamalıdır ki, Gazze'de yaşanılan trajedi sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ortak yarasıdır." diye konuştu.

Eren, dünyanın gözü önünde "tarifsiz bir vahşet" yaşandığına dikkati çekerek kadın, çocuk, yaşlı demeden "topyekün bir imha anlayışı ile Gazzelilerin yok edilmeye çalışıldığının" altını çizdi.

Savaş hukuku dahi gözetilmeden masum sivillerin en temel ihtiyaçları olan su, elektrik, barınma, yiyecek ve tıbbi malzemelere ulaşmalarının engellendiğini ifade eden Eren, "Gazzeli Müslüman kardeşlerimizin şahsında İsrail tarafından insanlık öldürülüyor, sözde medeni dünya da bunu izlemekle yetiniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin toprakları ve özellikle de Gazze'nin bir haftayı aşkın süredir saldırıya maruz kaldığını söyleyen Eren, "Her sene 100'den fazla öğrenciyi Filistin'den Türkiye'ye burslu olarak getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, uluslararası arenada Filistin davasının bundan sonra da sözcüsü olmaya devam edecek. Bağımsız, özgür, herkesin tanıdığı, başkenti Kudüs olan bir Filistin kurulana kadar da inşallah mücadelemize hep beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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