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YTB desteğiyle Türk dünyasının gençleri TEKNOFEST'te bir araya geldi

Yurt dışında eğitimlerini sürdüren ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle TEKNOFEST'e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında, üye devletlerin diasporalarından gelen gençlerle festivalde buluştu.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
YTB desteğiyle Türk dünyasının gençleri TEKNOFEST'te bir araya geldi
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YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, 2018'den bu yana TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yurt dışında yaşayan vatandaşların yer almasını sağlayarak çeşitli projeler düzenliyor.

YTB, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan üye devletlerin diasporalarından 25 genci, Türk diasporasına mensup 30 genç mühendis ile Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te buluşturdu.

Burada konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB olarak her yıl Avrupa'da doğan, büyüyen ve özellikle mühendislik alanında eğitim alan gençleri TEKNOFEST'e getirdiklerini belirterek, Türkiye'nin teknoloji hamlesine diasporadan gençlerin şahit olduğunu anlattı.

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla, Türkiye'de yaşayan vatandaşları ayırmadıklarını ifade ederek, daha önce kardeş ülke Azerbaycan'da bu festivali düzenlediklerini anımsattı.

TEKNOFEST'in muazzam ve dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu vurgulayan Eren, "Burada Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerinde gelmiş olduğu noktayı görüyoruz. Yaptığımız uçakları, helikopterleri, roketleri, füzeleri, birçok şirketimizin ortaya çıkarmış olduğu yüksek teknoloji ürünlerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, Türkiye'nin genç mühendislerinin neler yapabildiğini tüm dünyanın gördüğünü dile getirerek, "Yurt dışında yaşayan insanlarımız da bu heyecana ortak olsun istiyoruz. O yüzden özellikle ilk TEKNOFEST'ten itibaren, 2018'den itibaren yurt dışındaki gençlerimizi, sizler gibi genç kardeşlerimizi bu alana getiriyoruz." dedi.

Bu yıl Türk diasporasından 30 genç ile Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından Türkiye'de misafir edilen 25 gencin, TEKNOFEST'te birbirleriyle tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Eren, "Bundan sonra da yurt dışındaki gençlerimizi kökleriyle buluşturmaya, ana vatanlarında birbirleriyle hemhal kılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Program kapsamında YTB Başkanı Eren, TEKNOFEST alanını gençler ile birlikte gezdi.

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