YTÜ, TÜBİTAK'tan sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın yarışmasına da damga vurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması"nda ödüle layık görülen projeler düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüllere TÜBİTAK'ın üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği programında 3 yıl üst üste birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi damga vurdu. YTÜ öğrencileri 4 dalda ipi göğüsledi.

Türkiye'nin ulaşım ve iletişim vizyonuna katkı sunacak fikirlerin ödüllendirildiği törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.

YTÜ'den Tunahan Delisalioğlu, Zorlu Koşullarda Otonom Drone Tabanlı Haberleşme Ağı, Ecem Nur Özen ve Emre Uslu, Şehrin Sesi, Mustafa Sürmeli, Sürdürülebilir ve İnovatif Raylı Taşıma Ağı (SİRTA), Mehmet Keskin, Muzaffer Arda Yelbey, Eren Turhan ile Enes Dinçay

Cerbe UUV (İnsansız Su Altı Aracı) projeleriyle ödüle layık görüldü.

2 birincilik, bir üçüncülük ve mansiyon ödülü alan öğrencilere ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da törende hazır bulundu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında, yarışmaya 62 farklı üniversiteden geliştirdikleri 115 projeyle katılan 205 kişiyi tebrik ederek şöyle konuştu:

"Ödül alsın almasın emek veren her bir öğrencimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz her bir öğrencimizin emeği, geleceğe atılmış bir tohumdur. Sizler, yalnızca bir yarışmanın değil, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan fikirlerin, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da, 'Yapamazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve öz güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırıp, test yayınlarına başlayarak bir tarih yazdık. Çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hizmete alacağımız TÜRKSAT 6A ile uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Bu projeler, 'Yapamazsınız' diyenlere inat, ölümsüz miraslardır."