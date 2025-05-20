Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde Gözde Aydın isimli öğrenci, 20 köpeğin saldırısına uğradı.

Başıboş sokak köpeği dehşetinin son örneği Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde yaşandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir öğrenci Davutpaşa Kampüsü'nde köpek saldırısına uğradığını paylaştı.

"BEN BUGÜN SEVGİLİ OKULUMUN DAVUTPAŞA KAMPÜSÜNDE 20 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM"

'Ben bugün sevgili okulumun Davutpaşa kampüsünde 20 köpeğine saldırısına uğradım' diyen Gözde Aydın adlı öğrenci, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: Seslenmedim, oynamadım, görmedim bile. Kütüphane durağında 41at otobüsünden inip teknopark tarafına yürürken 20 köpek bana doğru koşarak bağırarak saldırdılar. Bacağımdan ısırdılar kolumu+ çekiştirdiler can havliyle tek yapabildiğim bağırmak ve yardım istemekti.

"HİÇBİR GÜVENLİK BİRİMİ YOKTU"

Hiçbir güvenlik birimin olmadığını belirten Gözde Aydın, "Hiçbir güvenlik birimi yoktu. Çığlıklarımı duyup yardıma gelen bir aile beni hastane hastane dolaştırdılar. Bugün yaşadığım bu olaydan kimler sorumluysa sonuna kadar hakkımı arayacağım." dedi.

TÜGVA ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NDEN YTÜ'DE YAŞANAN SAHİPSİZ KÖPEK SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörlüğünce, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) yaşanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversiteler, gençlerin güvenli bir şekilde eğitim aldığı alanlar olmalıdır. Ancak başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırılar, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eder hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü'nün yazılı açıklamasında, son dönemde üniversite kampüslerinde artan başıboş köpek saldırılarına karşı kamuoyunu bilgilendirme ve yetkili kurumları göreve çağırma zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi

"Üniversiteler, gençlerin güvenli bir şekilde eğitim aldığı alanlar olmalıdır. Ancak başıboş köpeklerin sebep olduğu saldırılar, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Son yıllarda üniversite kampüslerinde kayıtlara geçen köpek saldırılarının sayısındaki artış, mevcut güvenlik zafiyetinin açık bir göstergesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de altını çizdiği gibi, kamusal alanlarda başıboş hayvanların kontrolsüz şekilde bulunması, ciddi bir kamu sağlığı sorunudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekerek, sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlara yönelik daha zorlayıcı adımların atılacağını ifade etmiştir. TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü olarak başta belediyeler olmak üzere tüm yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz."

Öğrencilerin güvenliği için kampüslerde gerekli önlemlerin derhal alınması, başıboş hayvanların kamu alanlarından uzaklaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Elbette hayvan haklarına saygılıyız. Ancak hiçbir gerekçe, bir öğrencinin yaşam hakkının tehlikeye atılmasını meşrulaştıramaz. Bu sürecin takipçisi olacağımızı ve toplumun her kesimini bu konuda duyarlılığa davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.