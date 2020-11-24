Yüce Divan'da yargılanan eski Danıştay üyelerinin savunmalarının alınmasına başlandı

AA 24 Kasım 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:13

Hasan Tahsin Gökcan başkanlığındaki heyette, üyeler Basri Bağcı, Yıldız Seferinoğlu, Recai Akyel, Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahattin Menteş, Celal Mümtaz Akıncı, Engin Yıldırım, Kadir Özkaya, Burhan Üstün, Hicabi Dursun ve Muammer Topal yer alıyor.

Duruşmada, Bülent Olcay'ın avukatı Osman Emre Tekin ile Vahit Bektaş'ın avukatı Aytekin Erçoban'ın duruşmaya katılmasına karar verildi. Avukatının bulunmaması nedeniyle söz verilen sanık Tutar ise "Avukatım tutuklu, 2-3 aydır görüşemiyorum." dedi.

Duruşmada, iddianame yerine geçen Danıştay İdari İşler Kurulunun, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesi gereğince cezalandırılması talepli son soruşturma açılmasına ilişkin kararı okundu.

İddianame yerine geçen son soruşturma raporunda, sanık Vahit Bektaş'ın, Sakarya Şeker Fabrikasına verilen para cezasının kaldırılmasına ilişki dava, 2014'te Bakanlar Kurulunun kararıyla izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar listesinden çıkarılan kimse Yok Mu Derneğine ilişkin dava ile Adalet Akademisinde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan hakkındaki Danıştay'daki davada, FETÖ talimatıyla oy kullandığı, fikir birliği içinde örgüt lehine hareket ettiği öne sürülüyor.

Son soruşturma raporunda, sanık Bülent Olcay'ın da Kimse Yok Mu Derneğinin yardım toplama izniyle ilgili davadaki oylamada FETÖ talimatı doğrultusunda oy kullandığı, sanık Galip Tutar'ın ise aynı davanın İdari Dava Daireleri Kurulundaki görüşmeleri sırasında sanık Vahit Bektaş ile görüşerek kararın yazımının geciktirilmesini isteyerek görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor.

İddianame yerine geçen raporun okunmasının ardından sanıklardan Vahit Bektaş'a savunma için söz verildi.