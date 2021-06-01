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Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karaman'da çalıştığı markette yük asansörünün altında kalan Orhan Şafak Sezgin (34) hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları, market önünde sinir krizi geçirdi.

DHA01 Haziran 2021 Salı 15:05 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:05
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Gevher Hatun Mahallesi 1841 Sokak'taki bir markette reyon görevlisi olarak çalışan Orhan Şafak Sezgin, saat 13.00 sıralarında depo bölümünden malzeme çıkarılırken yük asansörünün altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları sağlık görelilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp iş yerine gelen Sezgin'in yakınları market sahiplerine tepki gösterip, sinir krizi geçirdi.

Sezgin'in cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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