  • Yük gemisi karaya oturmuştu: Etrafına yüzer bariyer çekildi
Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresine kirlilik önleyici bariyer çekildi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 14:32
Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı yürütülüyor.

Bu kapsamda, denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekildi.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 2 kez inceleme dalışı yapılmıştı.

