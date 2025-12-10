İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6059
  • EURO
    49,7584
  • ALTIN
    5760.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yüksek İstişare Kurulu'nda kritik gündem: Bölgedeki gelişmeler ve Kıbrıs'ın yol haritası
Güncel

Yüksek İstişare Kurulu'nda kritik gündem: Bölgedeki gelişmeler ve Kıbrıs'ın yol haritası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, toplantı gündeminde bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durum ele alındı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Yüksek İstişare Kurulu'nda kritik gündem: Bölgedeki gelişmeler ve Kıbrıs'ın yol haritası
ABONE OL

Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durumun ele alındığını ifade eden Duran, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda, milli davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye'nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi."

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.