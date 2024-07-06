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  • 'Yüksek karlı gizli fon' davasında yeni gelişme! Seçil Erzan'ın 'alıkonulduğu' iddiasına takipsizlik kararı verildi
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'Yüksek karlı gizli fon' davasında yeni gelişme! Seçil Erzan'ın 'alıkonulduğu' iddiasına takipsizlik kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın Denizbank yöneticileri tarafından alıkonulduğu, suç delillerinin yok edildiği ve suçlunun kayırıldığı iddialarına ilişkin banka yetkilisi 9 kişi hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
'Yüksek karlı gizli fon' davasında yeni gelişme! Seçil Erzan'ın 'alıkonulduğu' iddiasına takipsizlik kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, Seçil Erzan'ın, Denizbank yetkilileri tarafından alıkonulduğu yönündeki iddiada bulunduğu hatırlatılarak, ancak 8 Nisan 2023'e kadar banka yöneticilerinin Erzan'a ulaşamadığı anlatıldı.

BAŞKA BİR HAT ÜZERİNDEN DÖNÜŞ YAPTI

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Arda Turan'ın Erzan ile iletişim kurduğunu beyan etmesi üzerine Denizbank Bölge Müdürü Sermin Tekin'in diğer banka yetkilileriyle birlikte Erzan'ı arayarak iletişim kurmaya çalıştığı aktarılan kararda, bu aramanın hemen ardından Erzan'ın başka bir hat üzerinden geri dönüş yaparak Tekin'e ikametini ve konum bilgisini WhatsApp üzerinden gönderdiği kaydedildi.

RAHATLIKLA İLETİŞİM KURABİLECEK DURUMDA

Kararda, Erzan'ın bu sırada rahat ve özgür olduğunun yazışmalarla net şekilde görüldüğü belirtilerek, başka bir telefon üzerinden banka yetkilileriyle iletişim kuran Erzan'ın her ihtimali düşünerek hareket ettiğini, istediği zaman istediği kişiyle rahatlıkla iletişim kurabilecek durumda olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Erzan'ın 8-9-10 Nisan 2023'te Denizbank Genel Müdürlüğü binasına ana dava dosyası kapsamında birlikte yargılandığı sanık Hüseyin Eligül ile geldiği ve yeniden Çorlu'daki ikametine döndüğü ifade edilen kararda, bunlar değerlendirildiğinde Erzan'ın istediği yere gidip gelebilme imkanının olduğu, kaçma fırsatının ya da istediği kişiye telefonla ulaşma imkanının bulunduğu aktarıldı.

OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI

Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürlüğü binasına gelip gittiğinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı anlatılarak, Erzan'ın hürriyetinden yoksun kılındığına ilişkin soyut iddiası dışında bu suçun işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği vurgulandı.

KESİN DELİLE ULAŞILAMADI

Kararda, Musa Mert Çetin, Selçuk İnan, Emrah Çolak, Emre Çolak ve İsmail İbrahim Çağlar'ın banka yetkililerine yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" iddialarına ilişkin de kesin ve inandırıcı delile ulaşılamadığı kaydedildi.

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