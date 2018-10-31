Yüksek lisans nedir nasıl olunur? Yüksek lisansta aranan şartlar nelerdir? Tezsiz yüksek lisans nedir? Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu mu geliyor? Pedagojik formasyon kalktı mı? soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu,'Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor'açıklaması ile yanıtı aranan konular arasında. Pedagojik formasyon yerine yüksek lisans programı geldi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’in açıklamaları ardından yüksek lisans konusuna dair araştırmalar çoğaldı. Daha önce ‘bütün öğretmenlerimiz asgari tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almalı’ açıklamasında bulunan Selçuk, öğretmenler için yüksek lisansın zorunlu olabileceğini yönelik ifadeler kullandı. Yüksek lisans başvuru sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle özel sektörde ve kamuda gerekli bir eğitim haline gelmesi bireylerin yüksek lisans programlarına yönelme talebini arttırmıştır. Yüksek lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES'e girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Yüksek lisans ile ilgili merak edilen detayları star.com.tr haber sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÖĞRETMENLERE YÜKSEK LİSANS ZORUNLULUĞU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi. Selçuk, 'Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor' dedi.

YÜKSEK LİSANS NEDİR?



Yüksek lisans, 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurulları tarafından yürütülen bir eğitim programıdır. Yüksek lisan, lisans, doktora ve master oldukça karıştırılan kavramlardır. Bunlar arasındaki farka gelinirse,





Lisans, lise eğitimine dayalı, en az sekiz yarı yıllık program kapsayan bir yükseköğretim eğitimidir.



Doktora ise, lisansa dayalı en azaltı veya programa bağlı olarak en az dört yarı yıllık program kapsayan bir yükseköğretimdir.



Mastera gelinecek olunursa, yüksek lisans ile aynı anlamı taşır, sadece kelime farklılığı söz konusudur.



Lisans eğitimi ve yüksek lisans programı karşılaştırıldığında yüksek lisans programlarında daha az ders bulunmaktadır. Fakat derslerin içeriği daha derinlemesine işlenir. Lisans eğitimi için merkezi sınav bulunur, YGS-LYS gibi. Yüksek lisans eğitimi almak için ise merkezi sınav bulunmaz, üniversiteler kontenjanlara başvuran adayları bizzat seçerler.



Yüksek Lisans şartları nelerdir?



Yüksek lisansa başvuru yapılması için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması veya mezun olunabilecek durumda olunması gerekmektedir. Bazı üniversitelerde bu durum farklı işleyebilir, mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için belirli bir süreye kadar mezuniyet durumlarının belgelenmesi istenir, bazı üniversiteler ise sadece mezun öğrencilerin başvurularını değerlendirir.



Yüksek lisans için üniversiteler bazı kriterleri göz önünde bulundururlar. Bunlar, lisans ortalaması, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanıdır.



Lisans not ortalaması tüm programlarda değerlendirilen bir kriterken, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı bazı üniversiteler için değerlendirme kriterleri arasında yer almaz.



Yüksek lisans kendi içerisinde ikiye ayrılır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere, tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanının en az 55 olması gerekmektedir. Bu şart YÖK tarafından belirlenir ve üniversiteler bundan daha yüksek ALES puanı isteyebilir. Tezsiz yüksek lisans başvurularında ise ALES puan şartı istenmez, sadece lisans not ortalamasına bakılır.



Yabancı dil puanında YÖK asgari bir şart getirmemiştir. Fakat birçok üniversite özellikle tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanını değerlendirmeye alır. Bu durum programa kabul edilme şansınızı arttırır.



Mülakat ise önemli bir kriterdir. Mülakatta lisansta alınan eğitime dair sorular sorulur ve alan üzerindeki yetkinlikler test edilir, jüri üyeleri tarafından puan alınır.



Bu şartların hepsinin sağlanması yüksek lisansa kabul edileceğiniz anlamına gelmez.

Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır.



Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, ALES puanı ve mülakat puanı kriterleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir.



Tezli Yüksek Lisans



Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.





Tezsiz Yüksek Lisans



Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.