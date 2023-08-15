Yüksek Mimar Kamuran Akbay kimdir?

Yüksek Mimar Kamuran Akbay, 1981 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. Lise eğitimini tamamlayana kadar Ağrı'nın Tutak ilçesinde hayatını sürdürdü.



İlköğretim ve lisenin ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Okan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İşletme eğitiminin yanında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Yüksek lisans derecesini de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alan Mimar Akbay, iş insanı kimliğini mimar kimliği ile taçlandırdı.

GENÇ YAŞINDA BİNLERCE PROJEYE İMZASINI ATTI

Kamuran Akbay'ın kariyeri, inşaat sektöründeki vizyonu ve kararlılığı ile şekillendi. İnşaat dünyasının dinamik yapısına olan ilgisi, onu sektörde öne çıkan bir mimar haline getirdi.

Yıllar içinde yaptığı ve tamamladığı onlarca proje ile mesleğinde sahip olduğu tecrübe ve güven, ona daha büyük projeleri yürütme gücünü verdi.

Sektöründe 20 yıllık deneyimiyle Kamuran Akbay, 4 bin 900 konut ve iş yerinin inşaatının yanı sıra 17 kamu ihalesini tamamlayarak genç yaşında çok büyük başarılı projelere imza attı.

BİLİM İNSANLARINDAN ONAY ALARAK PROJELERİNE BAŞLIYOR

Eğitimi çok önemseyen Kamuran Akbay, öğrencilere verdiği burslar ve desteklerle de topluma faydalı projelere imza atmaya devam etmektedir.

Akbay aynı zamanda bilime verdiği önem dolayısıyla Türkiye'de bir ilke imza atıp deprem konusunda uzman bilim insanlarından oluşan bir kuruldan onay alarak projelerine başlamaktadır. Bu çalışma modeli ile Kamuran Akbay, deprem kuşağında olan Türkiye'de depreme dayanıklı konut yapımı konusunda çığır açmıştır.

Kamuran Akbay evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.