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Yüksek yargı organları başkanlarından, 19 Mayıs mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkan Zeki Yiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Yüksek yargı organları başkanlarından, 19 Mayıs mesajı
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden kutlu yoldaki büyük adımın, Samsun'dan başlayarak tüm vatana yayılan milli mücadele ateşinin ilk kıvılcımı olduğunu belirtti.

Özkaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine yücelteceklerine olan inancımızla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'dan başlatılarak tüm Anadolu'ya yayılan ve zaferle taçlanan kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kerkez, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' diyerek Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimiz başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm yargı mensuplarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu önemli günün yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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