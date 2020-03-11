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Yüksek yargıda koronavirüs tedbiri

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin çeşitli önlemler aldı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 17:18
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tedbirler kapsamında Anayasa Mahkemesi yurt dışı ziyaretlerini erteledi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarıların takip edilmesini kararlaştıran Anayasa Mahkemesinde, bina içindeki ortak alanlar dezenfekte edildi, çeşitli bölümlere el dezenfektanları yerleştirildi, personeli bilgilendirildi, broşür dağıtıldı, bireysel başvurunun alındığı evrak bölümünde ise personelin görevini eldivenle yapması sağlandı.

Yargıtay da ise yeni tip koronavirüse karşı bina içindeki tüm koridorlara hakimlerin, personelin kullanımı için el dezenfektanı yerleştirildi.

Yeni tip koronavirüsle ilgili personeli bilgilendiren Yargıtay Başkanlığı, kurumun tüm binalarında dezenfekte ve temizlik çalışması yapılmasını kararlaştırdı.

Dağların aslanları!

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