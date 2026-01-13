Yüksekova-Şemdinli yolu kara teslim! Ulaşım durdu

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede gün boyu etkisini sürdüren olumsuz hava nedeniyle Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasındaki ulaşım durma noktasına geldi. Kar yağışının şiddetini artırması ve tipinin görüş mesafesini yer yer sıfıra düşürmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, kapalı bulunan güzergahı yeniden açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle kar küreme çalışmaları yürüten ekiplerin mücadelesi, dondurucu soğuk ve hızı kesilmeyen tipi nedeniyle güçlükle ilerliyor. Yetkililer, çalışmaların tipi etkisini kaybedene kadar kontrollü şekilde devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, sürücüleri ve bölge halkını hava şartlarının beraberinde getirdiği risklere karşı uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde çığ riski bulunduğu, dondurucu soğuklar nedeniyle de yollarda gizli buzlanma tehlikesinin arttığı vurgulandı.

Vatandaşların yol durumu netleşene kadar bu güzergahı kullanmamaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları istendi.