İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Haziran 2021 Cumartesi / 24 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6822
  • EURO
    10,5718
  • ALTIN
    526.991
  • BIST100
    1432.93
Güncel

Yüksekova'da 271 kilo 200 gram eroin yakalandı

Hakkari'de ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:00
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığının desteği ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik İran sınırında çalışma başlattı.

Ekipler, sınırda bulunan arazide "sırtçı" olarak tabir edilen kişiler tarafından yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Esendere beldesine bağlı Güldalı köyündeki dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.