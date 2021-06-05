Yüksekova'da 271 kilo 200 gram eroin yakalandı

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:00

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığının desteği ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik İran sınırında çalışma başlattı.

Ekipler, sınırda bulunan arazide "sırtçı" olarak tabir edilen kişiler tarafından yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Esendere beldesine bağlı Güldalı köyündeki dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

