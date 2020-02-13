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Yüksekova'da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

IHA13.02.2020  08:45 - Güncelleme: 13.02.2020  08:45

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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