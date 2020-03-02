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Güncel

Yüksekova'da av tüfeği ve ağız maskesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 742 adet av tüfeği, 10 bin 500 adet ağız maskesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 18:44

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrasında 4 şahsın ikametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 742 adet av tüfeği, 194 adet av tüfeği kabzası, 20 adet havalı tüfek, 15 adet kurusıkı tabanca, 7 bin 500 adet ses mermisi, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara, 100 kilogram yaprak tütün, 457 adet tarım ilacı, bin 950 adet tıbbi ilaç, 10 bin 500 adet medikal ağız maskesi, 56 adet elektrikli şofben, 18 adet farklı ebatlarda halı, bin adet kolonya ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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