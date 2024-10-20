İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yüksekova'da feci ölüm! Kocasının iş yerinde asansör boşluğuna düştü
Güncel

Yüksekova'da feci ölüm! Kocasının iş yerinde asansör boşluğuna düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı inşaatta meydana gelen trajik bir olayda Hülya Düzen (50), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Eşi Emirhan Düzen (58), onu kurtarmaya çalışırken aynı yere düşerek ağır yaralandı.

DHA20 Ekim 2024 Pazar 12:51 - Güncelleme:
Yüksekova'da feci ölüm! Kocasının iş yerinde asansör boşluğuna düştü
ABONE OL

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Hülya Düzen, henüz 2 katı yapılan bina inşaatında bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay götürdü. Bu sırada Hülya Düzen, asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak yanına gitmek isterken dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hülya Düzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Emirhan Düzen'in ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Hülya Düzen'in cenazesi, bu sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı. Yüksekova ilçesine getirilen Düzen'in cenazesi, TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • hakkari
  • asansör boşluğu
  • asansör kazaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.