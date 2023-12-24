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Yüksekova'da kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar seferberliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı ilçe merkezi kar kalınlığı 30 santimetre ulaştı. Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece mesaisine başladı.

İHA24 Aralık 2023 Pazar 03:47 - Güncelleme:
Yüksekova'da kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar seferberliği
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Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışının başlamasıyla hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede aralıklı yağan kar yağışı gece saatlerinde etkisini güçlendirirken merkezde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulmasıyla ekipleri harekete geçirdi.

Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri gece saatlerinde ilçenin tüm mahalle yollarında kar temizleme çalışmasına başladı.

Yoğun bir mesai harcayan karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum ise 7/24 saat hazır beklemede olduklarını belirttiler.

Öte yandan, il özel idaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliğinin ekipleri de kardan dolayı kapanan köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

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