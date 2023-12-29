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  • Yüksekova'da kara yolunda meydana gelen heyelanda 3 kişi yaralandı
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Yüksekova'da kara yolunda meydana gelen heyelanda 3 kişi yaralandı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana heyelanda dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Yüksekova'da kara yolunda meydana gelen heyelanda 3 kişi yaralandı
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Hakkari-Yüksekova kara yolundaki yeni köprü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelanda yuvarlanan kaya parçaları ve hafriyat yolun büyük bir bölümünü tamamen kapladı.

Bu sırada yoldan geçen kapı ve inşaat malzemesi yüklü 27 KJ 574 plakalı kamyonet heyelanın arasında kaldı.

Kaya ve hafriyatın çarptığı kamyonet savrulup yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alt kısmı dere yatağı olan uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Olayda kamyonetteki üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Heyelan nedeniyle yolun kenarındaki demir bariyerlerin büyük bölümünün zarar görmesi, kamyonetin yer aldığı bölümün sağlam kalması dikkati çekti.

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