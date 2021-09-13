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Yüksekova'da PKK'ya ait patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait el bombaları, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA13 Eylül 2021 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:53
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, tespit edilen 3 ayrı sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 100 kilo amonyum nitrat, 3 adet 60 hava mühimmatı, 4 el bombası, 13 doçka mühimmatı, 24 adet uçaksavar mühimmatı, 88 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 6 uçaksavar boş kovanı, 114 bixi mühimmatı, 16 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 12 HK 33 mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 doçka alev gizleyeni, 1 doçka sehpası, 1 sevk fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği gaz pistonu, 2 aydınlatma fişeği, 1 havan nişangahı, 1 sinyal güçlendirici, 1 akü, 41 tüp, 1 transistör, 1 kelepçe, 47 top elektrik kablosu, 44 adet ilaç, 18 serum iğnesi, 30 çift mekap ayakkabı, 4 jelikan-bidon, 1 boş şırınga, 1 bit ilacı, 4 böcek ilacı, 1 yelek, 1 top çamaşır ipiyle çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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