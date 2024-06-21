İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8499
  • EURO
    35,1566
  • ALTIN
    2500.25
  • BIST100
    10745.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yüksekova'daki sır ölümlerde çarpıcı detay! Bir gün önce ilçeye gelmiş
Güncel

Yüksekova'daki sır ölümlerde çarpıcı detay! Bir gün önce ilçeye gelmiş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Nur Bezen (24) ile Muhammet Uzun'un (31) cenazeleri memleketlerine gönderildi. Uzun'un bir gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 14:58 - Güncelleme:
Yüksekova'daki sır ölümlerde çarpıcı detay! Bir gün önce ilçeye gelmiş
ABONE OL

Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'ndeki binada, görevli, dün sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin incelemesinde, silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsilerinin ardından Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 katlı binada yaşayanların ifadesine başvurdu. Bu arada Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun'un 1 gün önce kız arkadaşı olduğu belirtilen Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.