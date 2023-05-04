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Hava ısındı, ilçeyi yılan sürüleri sardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında bulunan ‘Yılan Pınarı' bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya'nın Yılan Adası'nı aratmıyor.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Hava ısındı, ilçeyi yılan sürüleri sardı
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Mayıs ayıyla birlikte her sene olduğu gibi sürü halinde ortaya çıkan yılanlar hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.

Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde görüntülenen yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor.

Zehirsiz olduğu bilinen yılanların her sene sürü halinde ortaya çıktığını belirten Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, 'Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan 'Yılan Pınar'ındayız. Her sene nisan ayının sonları mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya'nın Yılan Adası'na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik" dedi.

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