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Yükselen su seviyesi köprülere zarar verdi

Kastamonu'nun İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde sağanak sonucu çayların su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, geçici köprüler zarar gördü.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
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İnebolu ilçesindeki çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çaykırı köyü grup yolu ile Çaydüzü ve Özbaşı köylerine ulaşımın sağlandığı geçici köprü su altında kaldı. Köprüden geçemeyen araçlar, geri döndü.

Çaydüzü Köyü Muhtarı Yaşar Kumcu, AA muhabirine, dünden beri etkili olan sağanak nedeniyle köprü ve yolların zarar gördüğünü söyledi.

Bölgeye 11 Ağustos'tan sonra yapılan geçici köprünün sular altında kalması nedeniyle ulaşımın durduğunu aktaran Kumcu, suların çekilmesini beklediklerini kaydetti.

Çatalzeytin ilçesinde ise Sökü köyü yolunda meydana gelen heyelan ve geçici köprünün yıkılması nedeniyle köy ile ilçe merkezinin ulaşımı kesildi.

Bölgede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kayadibi köyü Düzköy Mahallesi ve Sirakonak köyü Toprakçıoğlu Mahallesi geçici köprüleri de zarar gördü.

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