13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Yumruklu saldırı beyin kanamasına yol açtı! O anlar kamerada
Yumruklu saldırı beyin kanamasına yol açtı! O anlar kamerada

Adana'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda tartıştığı 24 yaşındaki Umut Ayyıldız'a yumruk atarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu. O anları kameraya yansıdığı olayda saldırgan ve yanındaki arkadaşı tutuklanırken Ayyıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi 11:40
Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22) isimli şahıslar, akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın kafasına yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı.

Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı.

Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

