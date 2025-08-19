İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Yumurta paketinde hamam böceği ihbarı harekete geçirdi! Ekipler gözlerine inanamadı

Kepez'de hamam böcekli yumurta ihbarı alan ekipler denetim için gittikleri işletmede gözlerine inanamadı. Ekipler, insan sağlığını hiçe sayan iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve yerlerde saklanan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 13:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Kepez'de bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.

Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu.

