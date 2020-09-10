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Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı

Yunanistan, Meis Adası'nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareketliliği görüntülendi. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:25
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Yunanistan masada olduğu gibi sahada da gerginliği tırmandırıyor. Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.

Karada'daki Yunan askerlerini de TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.

Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.

Daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği görüntülemişti. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti. 

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