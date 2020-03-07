İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Güncel

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri'ne indi, Yunan askerleri geri çekildi

Meriç Nehri'nde güvenliği sağlamak üzere Özel Harekat polisleri konuşlanmaya başladı.

IHA07 Mart 2020 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te güvenliği sağlamaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te güvenliği sağlamaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne’ye sevk edildi. Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı. 

Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.

Türkiye'den gururlandıran buluş! Dünyada beş tane var

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.