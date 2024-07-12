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Yunan askerleri Türk teknesine saldırıp kaçmıştı! Balıkçı o anları anlattı

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanırken Yunan sahil güvenlik unsurlarınca teknesine zarar verilen balıkçı İlker Özdemir, 'Biz, kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu.' dedi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Yunan askerleri Türk teknesine saldırıp kaçmıştı! Balıkçı o anları anlattı
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Özdemir, AA muhabirine, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için "Zürafa Kayalıkları" açıklarında yaşanan olayı anlattı.

Oğlu Efe Özdemir ile avlandıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz, kendi kara sularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu. Dikmeler olmasa kamara yatmıştı üzerimize. Görmedik, bir tur döndüler, ikinciye döndüler, 'Giderler' diye düşündük. Çünkü bulunduğumuz alan, çok alakasız bir yer. Yunan adasından 11,5 mil uzaktaydık. O rahatlıkla çalışıyorduk. Efe, son anda vurduğunu kayıt altına almış. Gördük, ondan sonra her şey çöktü. Batmayı engelledik. Sahil Güvenliği aradık. Sahil Güvenlik ekipleri, 17-18 dakika içinde ulaştılar. Vurup kaçtılar, 1-2 dakika batmamızı beklediler. Sonra uzaklaştılar. Kötü şeyler yaşadık maalesef, üzgünüz."

"ÖNEMLİ OLAN, BUNDAN SONRASI İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK

Özdemir, olayın ardından ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, teknesinin büyük hasar aldığını dile getirdi.

Kamaranın koptuğunu, zayiatın çok büyük olduğunu anlatan Özdemir, "Her yara kapanır. Önemli olan, bundan sonrası için bir şeyler yapmak. Kendi sularımızda buna cüret etmeleri... Kayıtlarda var, hiçbir şekilde bağlantımız yok. Direkt bize temasla batırmak istediler. Onlarda da zarar var, biz onun görüntülerini verdik. Şaşkınız." dedi.

Özdemir, olay sırasında camların kırıldığını ifade ederek, cam kırıklarının oğlunda ve kendisinde yaralara yol açtığını da sözlerine ekledi.

Dün Yunan sahil güvenlik unsurları, botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar vermiş, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek karaya çıkarılmıştı.

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