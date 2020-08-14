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Yunanistan ateşle oynuyor! Türk köyünde çirkin provokasyon

Yunanistan, tamamı Müslüman Türklerden oluşan Gökçepınar köyünde provokasyona imza attı. Yunan askerleri Batı Trakya'daki Türk köyünde tatbikat yaptı.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 13:03 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 13:03
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Yunanistan’da tamamı Müslüman Türklerden oluşan bir köye 800 metre mesafede bulunan komando birliği, köy içerisinde tam teçhizatlı askeri tatbikat yaptı. Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, “Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor” dedi.

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Gökçepınar sakinleri, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti. Batı Trakya’da yayın yapan Birlik Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, “Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü’nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı tatbikat yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket. Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

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