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Yunan basını: Erdoğan Türkiye'nin kararlılığını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili sözleri, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol veya doğal gaz bulmasının ardından Türkiye’ye karşı duran herkesin kapıda sıra olacağı sözleri, Yunan basınının manşetlerini süsledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin sözleri, Yunanistan basınında büyük yankı uyandırdı. Kimi gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılık temelindeki sözlerini öne çıkarırken kimi gazeteler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini okuyucularına aktardı.
 
“ERDOĞAN, TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞINI YİNELEDİ”
 
Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlılığını yinelediğini” yazarak, konuyla ilgili haberini, “Erdoğan, petrol veya doğal gaz bulduklarında kapılarının aşınacağını söyledi” başlığıyla duyurdu.
 
“ENERJİ DEMEK, GÜÇ DEMEKTİR”
 
Naftemporiki gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enerji demek, güç demektir” sözünü öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bugün Türkiye’ye karşı konuşanlar, yarın kapımızda sıraya girecek.” sözlerine de yer veren gazete, şu ifadeleri alıntıladı:
 
“Kuru gürültüye pabuç bırakmadık. Hiçbir tehdidi yanıtsız bırakmadık. Mücadeleden de bir an olsun geri durmadık. Kafa kafaya geldiğimiz anlarda bile planımızı uygulamaya devam ettik.”
 
“KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ GÖSTERDİ”
 
ProNews gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Artvin ve Rize’de gerçekleştirdiği hitaplara atıfla “şiddeti gittikçe artan iki farklı konuşma yaptığını” yazdı.
 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ilişkin eleştirilere yer veren gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerini okuyucularına aktardı:
 
    “Diyor ki; ABD, Fransa, İngiltere, Katar, herkes orada; ama Türkiye yok. Ne acınası! Yavuz’u görmüyor musun? Barbaros’u görmüyor musun? Dev bayrağımızın dalgalandığı sondaj ve araştırma gemilerini görmüyor musun? Onlara eşlik eden fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız…”
 
“ONA TÜRK BAYRAĞINI DA ÖĞRETECEĞİZ”
 
GKRY basınından Sigmalive internet sitesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkilerini öne çıkardı. Erdoğan’ın CHP’yi ülkesine ve milletine destek vermeme noktasında eleştirdiğini yazan Sigmalive, şu sözleri alıntıladı:
 
    “Doğu Akdeniz konusunda bir kez daha kendi karakterlerini ortaya koydular. Yunan gazetelerine manşet olabilmek adına kendi ülkelerine iftira atmakta tereddüt etmediler. Bir insanın bunları söyleyebilmesi için ya uzayda yaşıyor olması lazım ya da kendi ülkesinden nefret etmesi lazım. İstediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun, ona Türk bayrağını da öğreteceğiz.”
 

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