Star.com.tr 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:15

Capital haber sitesinde Rusya'nın Akdeniz'deki denizaltı dengesini nasıl değiştirdiğine ilişkin Petros Kranias imzalı bir makale yayınlandı.

Yunan basını, Montrö Antlaşmasına rağmen Rus donanmasının denizaltılarını Akdeniz'e yerleştirdiğini yazdı. Makalede bölgedeki güvenliğin temel direğini oluşturan Montrö Antlaşması kapsamında Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda askeri kontrolü sağladığı belirtildi.

Rusya'nın Akdeniz'de denizaltıların varlığını kalıcı hale getirmek için Montrö'nün istisnalı maddelerden yararlandığını belirten Yunan basını, denizaltıların Akdeniz'de NATO için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa ve Afrika'daki ABD Donanması Komutanı Amiral James Foggo'nun 25 Haziran'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmaya yer veren Yunan basını, Foggo'un, " Doğu Akdeniz, dünyanın en hareketli bölgelerinden biri. Ruslar Kalibr füzelerini ateşleyebilen sessiz ve modern denizaltıları yerleştiriyor" sözlerine dikkat çekti.

Makalede Foggo'nun bu açıklamasının, Rusya donanmasına ait dizel ve elektrikli Rostov-on-Don isimli denizaltının "onarım" kapsamında Boğaz'dan geçmesinden iki gün sonra gelmesine vurgu yapıldı.

Rusya'nın Montrö Sözleşmesine rağmen Akdeniz'de kalıcı bir denizaltı gücüne sahip olduğu yazılan makalede "Türkiye, en azından barış zamanında, denizaltı ve gemilerin geçişini durduracak araçlara sahip" ifadesi kullanıldı.

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