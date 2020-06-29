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Yunan basını: Türkiye'ye karşı acil müttefik bulmalıyız

Yunan basını, Doğu Akdeniz ve Ege'de çaresiz kalan Yunanistan'ın olası bir çatışma durumunda Atina'nın Türkiye'ye karşı acil bir şekilde müttefik bulması gerektiğini yazdı.

Star.com.tr29 Haziran 2020 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
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Tvxs Yunan sitesinde Takis Hatzigeorgiou imzalı makalede Türkiye-Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak ortaya çıkmaya çalıştığı vurgulanan makalede, "İki ülke arasında yaşanan gelişmenin Kıbrıs için ne gibi uzantılara sahip olabileceği merak edilmekte" denildi. 

"TÜRKİYE'YE KARŞI ACİL MÜTTEFİK BULMALIYIZ"

Türkiye ve Yunanistan arasında olası bir çatışmada Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın yanında yer almayacağı belirtilen yazıda Atina'nın Ankara'ya karşı acil bir şekilde müttefik bulması gerektiği söylendi.

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