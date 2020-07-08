08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00

Kathimerini gazetesinde yer alan analizde Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki sınır ötesi operasyonlardan başarıyla çıktığı ve sıranın Libya'ya geldiği belirtildi. Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 öncesinde nihai hedefine doğru ilerlediği aktarıldı.

SINIR ÖTESİNDE 3 OPERASYON

Yunanistan'ın etkili gazetesi Kathimerini'nin Yunanca versiyonunda Vasilis Nedos imzasıyla yayımlanan analiz, "Erdoğan'ın iki, üç ve birçok savaşı" başlığını taşıyor. Yazıda, Türkiye ile BM ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği belirtildi. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesindeki üç operasyonla Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiği aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre, Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren analiz, Fırat Kalkanı'yla başlayan operasyon dizisinin Ortadoğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşağın açılmasına yol açtığını vurguladı.

ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEK

Türkiye'nin aynı dönemde Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlara giriştiğini bildiren Vasilis Nedos, sıranın Libya'ya geldiğini yazdı. Deniz yetki anlaşmasının ardından Türkiye'nin Libya'daki meşru güçlere askeri danışmanlık, eğitim desteği verdiğini hatırlatan analiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline getirmek için her şeyi yapacağını vurguladı.