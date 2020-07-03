Star.com.tr 03 Temmuz 2020 Cuma 16:21 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:32

Xronos Yunan sitesinde Anastasios Lavrentzos imzalı makalede Türkiye'nin bölgede yükselen potansiyeline dikkat çekildi.

"TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK POTANSİYELİ BÜYÜYOR"

Türkiye'nin jeopolitik potansiyelinin sürekli büyüdüğü belirtilen makalede "Türk iktidarının yükselişi, demografik büyümeye, bunun sonucunda ortaya çıkan endüstriyel kalkınmaya dayanıyor" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE, LİBYA'DA GELİŞMELERİ TERSİNE ÇEVİRDİ

"Bugün Türkiye, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin düzenleyicisi oldu. Özellikle Libya'da, gelişmeleri tersine çevirmeyi başardı. Aynı zamanda Türkiye, Somali'den Arnavutluk'a ve Tunus'tan Pakistan'a özel ilişkiler ağı kuruyor."

"TÜRK EKONOMİSİ DİNAMİK BÜYÜME YOLUNDA"

Türk ekonomisinin dinamik bir büyüme yolunda ilerlediği vurgulanan yazıda Türkiye'nin açık piyasa modelinin ardından ihracatını arttırdığına işaret edildi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BÜYÜK BİR GÜÇ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük bir güç haline gelmeyi hedeflediği belirtilen makalede "Türkiye bu hedefi onlarca yıldır metodik olarak destekliyor" ifadesi kullanıldı.

ATİNA NE YAPIYOR?

"Ya Atina? Atina bunca yıldır ne yapıyor? İflas edene kadar Olimpiyatlar ve bayındırlık işleri yapar. Avrupalı ortaklarının borç kolonisi haline geldi. On yıldır iflas ediyor. Silahlı kuvvetlerini itibarsız bırakıyor. Yurtdışında yarım milyon eğitimli Yunan çocuğunu dışarı atarak ihtiyacı olan değerli insan kaynaklarını kaybediyor".

"BÖYLE GİDERSE TÜRKİYE KARŞISINDA AYAKTA DURAMAYIZ"

Atina'nın gerçeklerle yüzleşmek zorunda olduğunu vurgulayan makalede "Böyle bir ülke, böyle bir komşu karşısında ayakta kalamaz. Yani zihniyet ve politikada köklü bir değişim zamanı." denildi.

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