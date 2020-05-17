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Yunan basınında TCG Anadolu hayranlığı: Üstünlüğü şok edici

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, Yunan basınını hayran bıraktı. TCG Anadolu'ya geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı için “Üstünlüğü şok edici” ifadeleri kullanıldı.

Star.com.tr17 Mayıs 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:48
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Bu yıl faaliyete geçmesi beklenen Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı.

YUNAN BASINI: TCG ANADOLU'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ

Yunan basını, TCG Anadolu’ya geniş yer verdi. TCG Anadolu’nun Türk ordusunun yurtdışında operasyon yürütme yeteneğini artıracak amfibi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Yunan basını Türk uçak gemisi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yunan basınında Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı için “Üstünlüğü şok edici” ifadeleri kullanıldı.

ATAK HELİKOPTERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi tek tek belirtildi. ATAK helikopterinin uçak gemisinde yer alacağı da vurgulandı. Haberde TCG Anadolu'nun Sedef tersanesindeki görüntülerine yer verildi.

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